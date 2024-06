Atleta campeã de hipismo morre em acidente durante competição | A TARDE

O último domingo, 26, foi marcado por uma tragédia no hipismo. A amazona britânica Georgie Campbell, de 37 anos, morreu após cair do cavalo durante a competição Bicton International Horse Trials, em Devon, na Inglaterra. A confirmação foi feita pela British Eventing, entidade reguladora do hipismo no Reino Unido.

Segundo o informativo divulgado nas redes sociais, Georgie foi socorrida de imediato logo após a queda, porém não resistiu aos ferimentos.

"Para respeitar a privacidade da família neste momento extremamente difícil e triste, não serão divulgados mais detalhes", publicou o órgão. O cavalo da atleta, Global Quest, não ficou ferido após passar por uma avaliação feita por veterinários.

“Nossos pensamentos estão com familiares e amigos de Georgie neste momento devastador”, complementou a Bicton International Horse Trials.

Experiene, Georgie Campbell tinha mais de 200 torneios disputados e seis títulos conquistados. Ela era casada com o cavaleiro Jesse Campbell, que representou o Reino Unido em seis edições da Nations Cup de hipismo.

