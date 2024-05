Atletas baianos disputam título internacional de Beach Tennis | A TARDE

Salvador sedia a segunda edição do ITF BT J100 New Generation, competição que faz parte do circuito mundial juvenil de Beach Tennis. O torneio terá início nesta sexta-feira, 10, na arena D7, no Shopping da Bahia. Competidores baianos estão na disputa nas categorias masculinas e femininas.

Serão aproximadamente 200 atletas de todo o Brasil na disputa pelas categorias Sub-12, Sub-14, e Sub-16 que garantem pontuação no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis nível GA, além da Sub-18 que dá pontos para o ranking mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis.

Na categoria principal, Paulo Consiglio, 19º do mundo e de Marechal Deodoro (AL), e Adryan Porfirio, de Natal (RN), formam a dupla cabeça de chave 1. Eles serão desafiados por Pedro Barros, campeão do torneio profissional BT 10 em Petrolina (PE), atleta da capital baiana, que vai em busca do troféu nas Duplas Masculina e também na chave de Simples e nas Duplas Mistas.

"É uma grande honra para os atletas de Salvador receber pela segunda vez esse torneio. Minhas expectativas estão bem altas já que é o maior campeonato brasileiro infanto-juvenil no qual os melhores atletas da categoria estarão presentes e o nível será bem elevado, isso nos ajuda a evoluir ainda mais incentivando o beach tennis baiano", destacou Pedro. Nas Mistas, Eduardo Barros jogará com a também baiana Julia Fernandes.

Na categoria Sub 14, os baianos Rafael Gordilho e Bernardo Gil, ambos da D7, formam dupla de Salvador em busca do troféu.

"Ano passado joguei o juniors pela sub-12 foi uma grande experiência jogar meu primeiro torneio Brasileiro e ganhar as três categorias, esse ano é um grande desafio com grandes atletas brasileiros da sub-14 e fico muito feliz em participar", disse Gil que disputará também a dupla mista ao lado de Isabeli Camurugy, atleta D7. Os primos João Vaz e Lucas Vaz, ambos do Bahiano de Tênis, irão brigar pelo troféu assim como Gabriel Mazza, da RRBT e Rodrigo Filho, da AABB.

No feminino Sub 14, Giovanna Boro, de São Paulo, segunda do ranking nacional, será a principal favorita ao lado de Antonella Pazzotti. As baianas Carurugy e Giovanna Ribeiro, da AABB, estarão na disputa assim como Mila Gouveia, da D7, e Nina Fernandes.

Na categoria Sub 12, Daniel Cruz atuará com o também baiano Joaquim Barros, da D7. Renato Barros jogará com Lorenzo Carlo, da D7. No feminino, as atletas da D7, Isabela Carvalho e Rafaela Uzeda, formam dupla. As duas jogarão também a chave de Simples. Nas Mistas, Rafaela atuará ao lado de Renato Barros.

"A expectativa para esse torneio é que os meninos consigam performar bem , dentro do que foi treinado ao longo desses dois, três meses de projeto, tanto na parte tática e técnica , quanto na parte física . Sabemos que é um torneio de alto nível e a exigência será muito alta, mas eles estão preparados para fazer um bom torneio e representar bem o nosso estado. Todos estão bem focados e animados para esse desafio e contam com o apoio da nossa torcida. Eles são o futuro/presente do esporte no nosso estado", declarou Pedro Buente, coordenador técnico da Arena D7.

