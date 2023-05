Atletas baianos são medalhistas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

A delegação baiana de jiu-jitsu conquistou 37 medalhas, sendo 20 de ouro, oito de prata e nove de bronze. Os resultados foram conquistados no Campeonato Brasileiro Região Nordeste, no último final de semana, na cidade de Recife, em Pernambuco.

Para garantir a participação dos atletas no campeonato, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre) concedeu o apoio com transporte terrestre de ida e volta para a delegação.

Os atletas que mais se destacaram foram Pedro Artur, da cidade de Paulo Afonso, que conquistou duas medalhas de ouro na categoria peso pesadíssimo e na categoria absoluto; Thayrone Freitas, do município de Serrinha, que conquistou duas medalhas de ouro no peso meio-pesado master e na categoria absoluto.

Dos municípios de Feira de Santana, os atletas Ayron Cardoso, que garantiu duas medalhas de ouro, no peso pesadíssimo e na categoria absoluto, e Albert Souza, que também conquistou duas medalhas de ouro no peso meio-pesado e na categoria absoluto.