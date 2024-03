Atletas de taekwondo e jiu jitsu competem com apoio da Sudesb | A TARDE

Três atletas e um treinador de taekwondo partiram, nesta semana, com destino ao Rio de Janeiro para competir no Grand Slam da modalidade, que determina os integrantes da Seleção Brasileira de taekwondo. O evento ocorrerá até domingo, dia 10 de março, na Arena Carioca, na cidade do Rio de Janeiro. As passagens aéreas para o grupo foram fornecidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Além disso, a atleta de jiu-jitsu, Ana Clara Barros, e sua acompanhante – Ana Clara sendo menor de idade – também embarcaram para o Rio de Janeiro com passagens cedidas pela Sudesb. O propósito da viagem é a participação de Ana Clara no Campeonato Sul-Americano de Crianças 2024 de Jiu-Jitsu da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), que ocorre hoje, dia 8, e amanhã, sábado, dia 9.

Outro beneficiado com uma passagem aérea da Sudesb foi o fisiologista Marcelo Affonso. Ele acompanha o atleta do para remo e medalhista paralímpico baiano, Renê Campos, no 1º Campo de Treinamento da Seleção Brasileira Paralímpica de Remo, visando às eliminatórias para as Paralimpíadas de Paris. O destino da viagem dos dois é a cidade de São Paulo.