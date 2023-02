Atlético chega empolgado para brigar contra o rebaixamento no Baianão

Único time baiano a vencer uma equipe de fora do estado na disputa da Copa do Nordeste, o Atlético de Alagoinhas entra na última rodada do Campeonato Baiano sem chances de conseguir brigar pelo tricampeonato, o time foca em se manter na elite do futebol estadual. O Carcará encara o Doce Mel, já rebaixado, no domingo, 26, às 16h, no Carneirão, e precisa vencer para não depender do resultado da partida envolvendo o Jacobinense.

“Precisávamos dessa vitória para poder resgatar a confiança do grupo. Esperamos conseguir o mesmo resultado no domingo para que a gente possa dar continuidade ao processo”, comentou o técnico Rodrigo Chagas em entrevista ao Portal A TARDE.

No Campeonato Baiano, o Carcará ocupa a oitava colocação com 8 pontos e precisa vencer o, já rebaixado, Doce Mel para não depender de uma torcida para que o Jacobinense não vença o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

Se no Baiano o time não tem chance de avançar para a segunda fase, na Copa do Nordeste o Carcará mantém viva a possibilidade de avançar, principalmente, depois de vencer, de virada, o time do Campinense, em jogo realizado na noite da última quinta-feira,23, por 2 a 1.

“Fizemos um jogo competitivo contra uma equipe com uma proposta defensiva bem definida. Utilizamos a transição muito rápida e mesmo tomando um gol muito cedo, em uma jogada que sabíamos ser o ponto forte deles, mantivemos a tranquilidade e concentração para buscar o empate. No segundo tempo o jogo ficou equilibrado até os 20 minutos, quando entramos na partida e tivemos chance de ampliar o marcador”.

Para avançar no Nordestão, o time do interior baiano, que ocupa a sexta colocação com 3 pontos conquistados está com 4 a menos que o Sampaio Corrêa, precisa vencer os duelos contra o CSA em casa e os jogos frente ao ABC e Ceará fora de seus domínios.

No jogo contra o Campinense, Chagas contou com o reforço do atacante Adriano Michael Jackson, que estreou marcando um gol, e o jogador Leonel, ambos vindos da Juazeirense, antigo clube comandado pelo treinador, mas que não podem jogar no Campeonato Baiano por já terem atuado pelo Cancão de Fogo.