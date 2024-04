Atlético de Madrid encara partida decisiva em Dortmund | A TARDE

O Atlético de Madrid espera confirmar a vantagem sobre o Borussia Dortmund em um duelo difícil diante da torcida alemã no Signal Iduna Park, na Alemanha. O time de Diego Simeoni venceu o jogo de ida por 2-1, mas teve a oportunidade de uma vitória mais elástica.



"Teremos que sofrer lá, disputar o jogo e vencer. Temos nível para avançar para as semifinais", disse o atacante Antoine Griezmann, eleito o melhor jogador da partida na última quarta-feira.

Com seis gols no campeonato, o francês está empatado com seu compatriota Mbappé e Erling Haaland (Manchester City) no segundo lugar da artilharia da Champions, atrás apenas de Harry Kane (Bayern de Munique), que tem sete gols marcados.

Com Álvaro Morata no ataque e sem o lateral-esquerdo Samuel Lino, que foi suspenso, Simeone precisará encontrar a fórmula para a vitória, depois que afirmou na semana passada que o time vai "sofrer" nesta terça.

O técnico do Dortmund, Edin Terzic, afirmou, por sua vez, que o resultado do jogo de ida "deixa a porta aberta".

Contando com o apoio da poderosa 'muralha amarela', a equipe alemã entrará em campo sem o marfinense Sebastien Haller, lesionado no final de semana, mas terá o retorno do atacante Donyell Malen.