Atlético-MG e Ronaldinho Gaúcho firmam acordo por dívida milionária | A TARDE

Após uma longa negociação, Atlético-MG e Ronaldinho Gaúcho entram em comum acordo para o pagamento de uma dívida de R$ 4.195.912,23, contraída ainda na época em que o ex-jogador defendeu o clube, entre 2012 e 2014.

De acordo com a petição assinada referente ao acordo, o alvinegro pagará quatro parcelas de R$1.048.978,05, sendo a primeira já quitada em abril. Os três parcelamentos seguintes serão em maio, junho e julho, no dia 10 de cada mês.

Vale salientar que se ocorrer um atraso total ou parcial dos pagamentos, o Atlético será multado em 10% da parcela, de acordo com informação do site No Ataque.



Um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldinho Gaúcho mudou a história recente do Atlético-MG. Ele vestiu a camisa alvinegra em 88 oportunidades, com 28 gols e 32 assistências.

Ele conquistou o Campeonato Mineiro e a Libertadores de 2013, além da Recopa de 2014, Em 2012, foi eleito Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro. Já em 2013, foi coroado como Rei da América.

Publicações relacionadas