Atlético-MG terá empresa parceira de Textor para fiscalizar arbitragem

Jogadores do Atlético-MG reclamam com o árbtro Rodrigo José Pereira de Lima - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, admitiu que irá contratar a empresa Good Game, que é uma inteligência artificial que assessora o Botafogo em relação a lances duvidosos e com análises da arbitragem. A revelação foi feita em entrevista ao site ge.



"Quando John Textor fez as denúncias que todos conhecemos, a maioria desacreditou, mas eu não. O que estamos vendo só corrobora com a fala de Textor. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo", explicou o dirigente

A empresa de origem francesa ficou conhecida através do americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, que ameaçou divulgar dados em que o clube carioca estaria sendo prejudicado com sucessivos erros de arbitragem na disputa da Série A de 2023. O assunto ganhou força após a partida entre Atlético-MG e Palmeiras, por conta da arbitragem contestada de Rodrigo José Pereira de Lima, que expulsou Hulk com uma sequência de cartões amarelos.

"Uma arbitragem tendenciosa, ridícula e preocupante. Esse árbitro foi punido em maio deste ano, entrou em reciclagem, e voltou a ser escalado no jogo mais importante da rodada. Isso é uma demonstração clara da comissão de arbitragem. É a pior gestão da comissão de arbitragem dos últimos tempos do futebol brasileiro, na minha opinião", bradou o presidente do Galo.

"O Galo não vai aceitar mais que esse cidadão apite seus jogos. A arbitragem de ontem teve todos os elementos de uma arbitragem incompetente e suspeita", completou.

O diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, ex-goleiro e ídolo do clube, disse que o Atlético-MG fará uma reclamação formal junto a CBF. Mais cedo, Rubens Menin, dono da SAF, deixou clara sua indignação com as falhas da arbitragem na derrota para o Palmeiras e prometeu acionar a justiça.

"O Atlético tomará todas as medidas cabíveis, mas sinto que enquanto todos os clubes não conseguirem enxergar além dos resultados momentâneos para se unir e cobrar a profissionalização da arbitragem no Brasil, o problema continua longe de ser resolvido", explicou.