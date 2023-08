Atlético Mineiro é oficialmente declarado Tricampeão Brasileiro

O Atlético Mineiro é oficialmente Tricampeão Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, nesta sexta-feira, 25, acatou o pedido do clube para reconhecer a vitória como "campeão dos campeões" em 1937 como um título nacional equivalente à Série A do Campeonato Brasileiro. Com essa decisão, o Galo alcança a marca de tricampeão e recupera seu status de primeiro campeão nacional.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, homologou a decisão durante uma reunião realizada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, junto à direção do Atlético-MG. Nas plataformas de mídia social, o clube comemorou a conquista ao compartilhar uma postagem que exibia a taça de campeão.

No encontro, o Galo contou com a presença do vice-presidente José Murilo Procópio, de Ricardo Guimarães, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, e Rubens Menin, um dos acionistas da Sociedade Anônima do clube e membro dos 4R's. A CBF confirmou a decisão ao falar com a equipe de reportagem.