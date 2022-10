Audi anuncia parceria com a Sauber para chegar à F1 em 2026

A montadora alemã Audi anunciou nesta quarta-feira, 26, em um comunicado que escolheu a escuderia Sauber para chegar à Fórmula 1 como fornecedora de motores em 2026.



Esta aliança entre a famosa marca do grupo Volkswagen e a equipe suíça estava prevista desde o final de agosto, com o anúncio do fim da colaboração entre Sauber e Alfa Romeo no final de 2023.

A Audi ainda prevê adquirir participações do grupo Sauber para uma ampliação da equipe, presente há 30 anos na F1.

O motor híbrido dos futuros carros será fabricado no centro técnico da Audi Sport em Neubourg-sur-le-Danube, ao norte de Munique, enquanto a Sauber vai desenvolver os monopostos em sua sede em Hinwil (Suíça).

A Sauber permanecerá no grid em 2024 e 2025 com seu atual motor Ferrari.

"Trata-se de uma supernotícia", comemorou em um comunicado Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1. "A combinação desses dois nomes é muito alentadora para o nosso esporte, isso demonstra o sucesso crescente da F1 e a força de nossas decisões para continuar fazendo-a crescer, apostando na neutralidade de carbono daqui até 2023", afirma Domenicali.