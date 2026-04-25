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POSSÍVEL CULPADO?

Auxiliar de Rogério Ceni aponta fator da má fase do Bahia

Charles Hembert cita gramado da Fonte Nova e chuva em Salvador como fatores que prejudicam o desempenho do Bahia

Téo Mazzoni
Por

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Auxiliar de Ceni revela “culpado” por má fase do Bahia
Auxiliar de Ceni revela “culpado” por má fase do Bahia -

O Esporte Clube Bahia evitou uma nova derrota ao reagir diante do Santos e buscar o empate após sair dois gols atrás no placar, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da recuperação, a equipe comandada por Rogério Ceni esteve longe de apresentar um bom futebol. Durante a coletiva após a partida, o auxiliar técnico Charles Hembert apontou um possível fator para o desempenho abaixo: o gramado da Arena Fonte Nova.

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O francês iniciou sua explicação se antecipando a possíveis críticas, afastando a ideia de que estaria usando o estado do campo como desculpa, mas deixando claro que o forte período de chuvas em Salvador ao longo da última semana tem prejudicado as condições do gramado, o que impacta diretamente o estilo de jogo do Tricolor de Aço.

Pelas características do nosso jogo, é sempre melhor ter um gramado em boas condições, principalmente pelos aspectos técnicos dos nossos meio-campistas
Charles Hembert - auxiliar técnico do Bahia

Se eu falar disso, vocês vão dizer que é desculpa, mas não é. Tem chovido muito nesses dias em Salvador, e o gramado está em um estado complicado, bem irregular, difícil de se jogar [...] Está em uma situação difícil por causa da chuva”, afirmou o auxiliar, que substituiu Rogério Ceni, suspenso pelo STJD.

Ainda durante a coletiva, Charles Hembert explicou a ausência de Éverton Ribeiro entre os titulares. De acordo com o auxiliar, o departamento de fisiologia do Bahia alertou a comissão técnica sobre um quadro de fadiga na região da coxa do camisa 10, liberando o atleta para atuar por apenas 30 a 40 minutos.

Por isso, preferimos optar pelo caminho mais seguro e não iniciar a partida com ele. Por isso entrou apenas no segundo tempo
Charles Hembert - auxiliar técnico de Ceni

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