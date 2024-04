Bahia anuncia novos uniformes para temporada de 2024; confira | A TARDE

O Bahia anunciou a nova camisa número 1 da temporada 2024, que foi a mais votada no concurso "Manto do Esquadrão", feita por um torcedor. A estreia será nesta terça-feira, contra o Fluminense, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do se torcedor, na Arena Fonte Nova.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Bahia utilizou atletas da equipe masculina e da equipe feminina, que disputa a Série A2 do Brasileirão. Além das novas camisas de goleiro.

As vendas já estão sendo feitas na loja oficial e no site do clube. A partir de amanhã, os novos mantos também estarão disponíveis nas unidades dos shoppings da Bahia, Paralela e Salvador Norte.

Novas camisas do Bahia | Foto: Divulgação