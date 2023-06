Bahia completa um mês sem vencer nesta quarta-feira

O Bahia se prepara para encarar o Cruzeiro, neste sábado, 10, com a pressão de uma sequência negativa na temporada. O Tricolor vai completar nesta quarta-feira, 7, um mês sem vencer. Nos últimos sete jogos disputados, foram três derrotas e quatro empates.

O time comandado pelo técnico Renato Paiva venceu pela última vez na temporada no dia 7 de maio, na Arena Fonte Nova, diante do Coritiba. Na ocasião, o Tricolor conquistou os três pontos após aplicar 3 a 1 nos adversários, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Em entrevista coletiva, Renato Paiva lamentou a falta de bons resultados e destacou que a equipe mereceu alguns triunfos em partidas que empatou ou que saiu derrotado.

"Mas o Bahia tem jogado para ter outros resultados. Ainda hoje me pergunto como perdemos para o Internacional. Isso me dá confiança para dizer que vamos crescer como equipe. Quando digo de menos a mais, é uma equipe que vai sair de uma parte mais difícil, para o crescimento. O peso dos resultados é grande, é verdade. É não deixar que esse peso nos esmague", comentou Paiva.

Neste período, o Bahia avançou na Copa do Brasil após dois empates contra o Santos e classificação nos pênaltis. Nas quartas de final da competição nacional, o Tricolor vai encarar o Grêmio em partidas de ida e volta. A decisão ficou para Porto Alegre.

O retrospecto que preocupa mesmo é o desempenho no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Bahia tem apenas 8 pontos em nove jogos disputados e ocupa a 15ª posição. O aproveitamento tricolor na principal competição do calendário nacional é de 29%.

A sequência negativa do Bahia pode acabar neste sábado. Para o duelo diante do Cruzeiro, o Tricolor já iniciou venda de ingressos e espera casa cheia para mais um desafio pela Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, Paiva espera aliar bom desempenho e resultado para sair com o triunfo.

Torcedor lamenta falta de bons resultados do Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Bahia na temporada

Com a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia para o Grupo City, o clube começou a temporada sonhando com grandes coisas, no entanto, até o momento só comemorou o título do Campeonato Baiano. A equipe de Renato Paiva demorou para encontrar um padrão de jogo e isso custou a Copa do Nordeste, onde o clube ficou pelo caminho desde a primeira fase.

Na Copa do Brasil, o time começou com classificação tranquila diante do Jacuipense e eliminou o Camboriú na segunda fase. Antes de passar pelo Santos, o Bahia eliminou o Volta Redonda após vitórias nos dois jogos na terceira fase.