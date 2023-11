Bahia conquista 36 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros | A TARDE

As artes marciais e a natação ajudaram a Bahia a conquistar um lugar de destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Ao todo, foram 36 medalhas conquistadas pelos estudantes atletas da faixa-etária de 12 a 14 anos, sendo seis de ouro, nove de prata e 21 de bronze.

As competições aconteceram em Brasília-DF entre os dias 27 de outubro e 9 de novembro. A delegação da Bahia disputou 16 modalidades e contou com cerca de 200 integrantes, entre atletas, técnicos, dirigentes, fisioterapeutas e jornalistas.

E os baianos brilharam nos esportes de combate. Somadas as conquistas do judô, wrestling, karatê e taekwondo foram 16 medalhas. Já na natação, os baianos levaram cinco medalhas. Toda a delegação da Bahia viajou com passagens aéreas cedidas pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Secretaria de Educação.

Todo o projeto de preparação dos alunos nas etapas de classificação e viagem nacional foi executado numa parceria entre o governo estadual e a Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE). Os Jogos Escolares Brasileiros são promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e reuniu mais de cinco mil estudantes atletas e equipe técnica de delegações de 27 unidades da Federação.