Bahia conquista 60 medalhas na Copa Brasil de Canoagem de Velocidade: | A TARDE

A Bahia obteve marcas expressivas na 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade, ao conquistar 21 medalhas de ouro. No total, foram garantidas 21 de prata e outras 18 de bronze. A delegação baiana foi composta por 50 atletas, sendo que 10 integram a a seleção principal e três as das divisões de base. O evento foi realizado em Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais.

“Mais uma vez, a Bahia mostra que é o berço da canoagem em velocidade com todas essas conquistas”, celebrou a presidente da Federação Baiana de Canoagem, Camila Lima.

O evento serve como seletiva nacional para integrarem a Seleção Brasileira de Canoagem, alem da participação de competições internacionais e pontuar no ranking nacional da canoagem velocidade. A pontuação dessa 1ª Etapa da Copa Brasil é somada com a 2ª Etapa da competição, que acontece entre 16 e 19 de maio, em Curitiba, no Paraná, juntamente com os pontos do Campeonato Brasileiro do ano de 2024.

O Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade e Seletiva Continental para os Jogos Olímpicos Paris 2024, em Sarasota, nos Estados Unidos, em abril. Os resultados da Copa Brasil serão analisados em todos os índices por categorias pelo Comitê de Canoagem Velocidade. Com tudo contabilizado, será feita a convocação oficial dos atletas que irão buscar as últimas vagas continentais. Com isso, o Brasil pode ter mais duas cotas olímpicas.

No C1 feminino, quem deve buscar essa vaga é a atleta Valdenice Conceição, que é de Itacaré, mas hoje representa o clube de Maraú (Associação Marauense de Canoagem- AMC). No C2 masculino, as esperanças são Filipe Vinicius Santana e Jack Godmann.

Filipe pertence a Associação Cacaueira de Canoagem (ACC) e atualmente integra a Seleção Brasileira principal. Já Godmann fz parte da Seleção Brasileira principal, sendo da Associação Cacaueira de Itacaré (ACI). Ele fez dupla com Isaquias Queiroz nos jogos olímpicos de Tóquio de 2021.