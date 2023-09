Bahia conquista três medalhas na 1ª semana dos Jogos da Juventude

A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sediará até o dia 17 de setembro, os Jogos da Juventude, a maior competição estudantil do Brasil. Atletas baianos conquistaram medalhas em duas modalidades. O evento é promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e conta com competidores de 15 a 18 anos.

Até o momento, a Bahia conquistou três medalhas: duas de bronze no wrestling (luta livre), com Gabriel da Cruz e Adrian de Santana, e uma de prata, de Keila Santos, na ginástica rítmica. Com 120 estudantes atletas, a delegação baiana conta com chefe de delegação, oficiais, fisioterapeuta e jornalista divididos em três grupos.

O primeiro grupo, com 68 atletas, disputaram as modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e wrestling. Nesta terça-feira 5, eles retornam para a Bahia, enquanto o novo grupo desembarcou em Ribeirão Preto, com 54 atletas, para mais uma semana de competições, desta vez, na ginástica artística, no judô, no tênis de mesa, no triathlon e no vôlei, nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 8.

O destaque da Bahia neste primeiro bloco foi na modalidade de wrestling. Os atletas Adrian de Santana, do Colégio Estadual Áurea dos Humildes Oliveira, do município de Aporá, e Gabriel da Cruz, estudante do Grupo Escolar Mari Peixoto, do município de Cruz das Almas, subiram ao pódio na cidade paulista.

Feliz por estar no pódio, Adrian de Santana comemorou o resultado. “Estou muito feliz. Sou de Aporá, uma cidade pequena. Essa medalha é fruto de muito esforço e significa muito para mim na minha primeira participação nesta competição nacional”, disse o atleta de 17 anos.

Já na ginástica rítmica, Keila Santos, 15 anos, conquistou a prata, no aparelho arco. Estudante da Escola Panamericano, em Salvador, Keila chegou para disputar os Jogos da Juventude como favorita após conquistar quatro medalhas de ouro, nas provas individual geral, maças, arco e fita, na Gymnasíade, o Campeonato Mundial do Desporto Escolar sub-15, realizado no Rio de Janeiro, em agosto. “Estou muito feliz com o meu desempenho nos Jogos da Juventude e com mais uma medalha conquistada. Quero agradecer a todos e a Sudesb pelo o apoio”e a Sudesb”, disse Keila.