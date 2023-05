Bahia de Feira empata com Jacuipense e Atlético é derrotado

Bahia de Feira e Jacuipense se enfrentaram neste sábado, 27, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo, que aconteceu na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, terminou com empate no placar de 2 a 2.

O Jacuipense abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com Eudair. O empate do time da casa aconteceu na segunda etapa com Everton Silva. Aos 21', Jeam colocou a equipe visitante novamente em vantagem, mas o Tremendão foi buscar aos 42', com José Oliveira.

Com o resultado, Bahia de Feira e Jacuipense chegaram aos 5 pontos e ficaram na quinta e sexta colocação, respectivamente.

Também na tarde deste sábado, o Atlético de Alagoinhas foi superado pelo Retrô em partida realizada na Arena Pernambuco. O Carcará perdeu fora de casa pelo placar de 2 a 1. Radsley e Giva marcaram para o time adversário e Nickson diminuiu a vantagem.

Com apenas um ponto, o Atlético-BA está na última colocação do Grupo 4.