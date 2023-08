Bahia de Feira perde para Athletic em casa e se complica na Série D

Brigando por uma vaga entre os quatro que serão promovidos para a Série C, o Bahia de Feira sofreu um grande golpe na busca pela classificação. O Tremendão perdeu para o Athletic-MG, por 2 a 0, em jogo realizado na Arena Cajueiro e agora vai precisar vencer por três gols para avançar para a semifinal ou dois gols de diferença e avançar nos pênaltis.

Os gols da vitória dos mineiros foram assinalados por Brandão e Abuda, ambos no segundo tempo do confronto, um deles de pênalti, deixando a situação dos baianos complicada no confronto por vaga na Série C.

O jogo de volta está programado para o sábado, dia 2, ás 17h30, no Mineirão, o mando de campo foi modificado e confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).