Bahia de Feira vence o Athletic mas não consegue o o acesso à Série C

O Bahia de Feira venceu o Athletic de Minas Gerais pelo placar de 1 a 0, neste sábado, 2, no Mineirão, porém, acabou sendo eliminado nas quartas de final da Série D. Com esse resultado, o Tremendão não avança na busca pelo acesso. Em contrapartida, o clube mineiro garantiu seu lugar na Série C.

O time baiano anotou seu gol através de um gol contra de Jemmes aos 18 minutos da primeira etapa. A equipe continuou pressionando sob as ordens de João Carlos Ângelo até o apito final, mas o segundo gol, que teria levado a partida para a decisão por pênaltis, infelizmente não aconteceu.

Antes do apito final, Pedrão, jogador do Tremendão, que estava no banco de reservas, fez gestos inadequados em direção à torcida adversária, resultando em sua expulsão pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Essa foi a melhor performance do Bahia de Feira na história da Série D, já que anteriormente o clube nunca havia avançado além da primeira fase.