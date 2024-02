Bahia e Juazeirense dominam seleção da 6ª rodada do Baianão; veja | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a seleção da 6ª rodada do Baianão, nesta quinta-feira, 8. O Bahia foi a equipe com mais jogadores eleitos com quatro selecionados, seguido de perto pela Juazeirense com três atletas. Jequié, Jacobina e Barcelona de Ilhéus também foram clubes representados na equipe. Por outro lado, nenhum jogador do Vitória foi selecionado pela entidade baiana.

O Tricolor, que goleou a equipe do Itabuna por 5 a 0 e ainda perdeu diversos gols, conta com o zagueiro Gabriel Xavier, o lateral Cicinho e os meias Yago Felipe, autor de dois gols, e Caio Alexandre, além do técnico Rogério Ceni na seleção da FBF.

Já a Juazeirense, que venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa, em um jogaço que terminou 3 a 2, tem o lateral-esquerdo Yan, Pedro Henrique, autor de dois gols, e o ponta Ian Augusto no time divulgado.

O Barcelona de Ilhéus, que venceu por 1 a 0 a equipe da Jacuipense, teve o zagueiro Wesley e o autor do gol da vitória, o atacante Diones Bruno, na seleção. Por fim, o Jequié, com o meia-atacante João Grilo, e o Jacobina, com o goleiro Nilton, fecharam a escalação dos melhores da 6ª rodada do Estadual.

Seleção da rodada | Foto: Divulgaçã / FBF