Bahia encerra preparação e está pronto para enfrentar o Grêmio | A TARDE

O Bahia encerrou os últimos ajustes para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro da Série A, na manhã desta sexta-feira, 3. Válido pela 34ª rodada, o tricolor baiano enfrentará o tricolor do sul, o Grêmio. O Esquadrão de aço deve contar com o atacante Rafael Ratão, que treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo.

Nesta sexta, o elenco do Esquadrão iniciou o último treino com um vídeo com informações táticas e técnicas sobre o time gaúcho, passado pela comissão.

Já no Campo 1, os atletas realizaram um aquecimento técnico com bola. Na sequência, o treinador Rogério Ceni dividiu o elenco em dois grupos e orientou, de forma tática, os jogadores em campo aberto.

Após o trabalho tático, os jogadores que foram titulares do duelo contra o Fluminense saíram mais cedo, já o restante continuou para um exercício em campo reduzido.

Apesar do retorno de Rafael Ratão, que não disputou os últimos dois jogos, o Bahia sofrerá com as abaixas do zagueiro Raul Gustavo, que sentiu uma lesão muscular na coxa direita e deu continuidade ao tratamento no departamento médico.

Após o almoço, a delegação do Esquadrão seguirá para o aeroporto pegar um voo para o sul do país. O confronto contra o Grêmio será às 19h30 do sábado, 4, na Arena do Grêmio. O clube gaúcho é 4° colocado com 53 pontos e busca a vaga direta para a Libertadores, já o Bahia está na 14° posição, com 37 pontos e além de lutar contra a zona de rebaixamento, busca a vaga na Sul-Americana.