Bahia entrega gol bizarro e perde para o Palmeiras na Fonte Nova

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Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Desde novembro do ano passado, há cinco meses atrás, o Bahia não sabia o que era perder em casa - mas a invencibilidade não foi suficiente para segurar o líder do Brasileirão. Encarando o Palmeiras na Fonte Nova pela 10ª rodada da Série A, o Esquadrão saiu de campo com dois gols tomados e um feito, e uma chance de subir mais no G-4 perdida.

Apenas cinco pontos dividiam os dois times que entraram em campo no topo da tabela, mas ainda no primeiro tempo, isso começou a mudar. Aos 41 minutos, Arias mandou a bola para Flaco, que devolveu de calcanhar no camisa 11. Arias, então, só mandou no ângulo no fundo da rede, e abriu o placar para o Verdão.

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Na volta do intervalo, o Palmeiras deu mais um susto no Esquadrão, com Maurício mandando a bola na rede no segundo minuto de bola rolando, mas tendo o gol anulado pelo VAR.

Pouco mais de dez minutos depois, o Bahia reagiu. Com um cruzamento de Everton Ribeiro, David Duarte subiu alto e mandou de cabeça no gol, deixando tudo igual na casa tricolor.

No finalzinho do jogo, no entanto, aos 42 minutos do segundo tempo, um escanteio foi desviado por Ramos Mingo para dentro do gol do Bahia, marcando contra e dando os três pontos ao Palmeiras.

Homenagem a Everton Ribeiro | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O jogo

Os dois times entraram em campo com bom psicológico. De um lado, o Bahia vinha de triunfo em casa contra o Athletico, e do outro, o Palmeiras chegava feliz por vencer o vice-líder, Fluminense, na rodada anterior.

Agora, no entanto, apenas um dos dois times disputando o topo da tabela poderia se dar bem - e ambos mostraram o quanto queriam. Desde o início, o jogo estava apertado, sem nenhum dos dois times conseguindo criar grandes chances.

Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Entre reclamações e faltas, o placar esperou até chegar perto do intervalo para ser aberto, quando Arias mandou para Flaco, recebeu de volta de calcanhar e mandou no ângulo para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, a mesma energia se manteve. Com apenas dois minutos do segundo tempo, Maurício recebeu também de Flaco, e mandou na rede para marcar o segundo, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O Bahia, então, percebeu que precisava reagir, e o fez. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro fez um cruzamento de qualidade para a área, e David Duarte mandou de cabeça para a rede de Carlos Miguel, deixando tudo igual.

O Palmeiras, então, começou a fazer diversas trocas para ajustar o jogo e tentar avançar no placar. A pressão, no entanto, continuou forte, com Pulga e Kike Oliveira criando boas jogadas e exigindo defesas do goleiro palmeirense.

Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Aos 25 minutos, mais um susto do Bahia, com um passe de Willian José para Everton Ribeiro que mandou de calcanhar, mas a bola parou na defesa de Giay em cima da linha. No finalzinho da partida, no entanto, tudo desandou para o Esquadrão.

Em uma cobrança de escanteio, Ramos Mingo desviou errado a bola, mandando direto no gol de Léo Vieira, marcando um gol contra e entregando os três pontos ao Palmeiras dentro da Arena Fonte Nova.

Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Ficha Técnica

Bahia 1 x 2 Palmeiras - 10ª rodada da Série A do Brasileirão

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga (Dell), Everaldo (Willian José) e Kike Oliveira (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson), Jhon Arias (Ramón Sosa) e Maurício (Lucas Evangelista); Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Arias aos 41 minutos do primeiro tempo, David Duarte aos 13 minutos do segundo tempo e Ramos Mingo (contra) aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Luciano Juba, Gabriel Xavier (Bahia), Jhon Arias, Giay, Khellven e Luighi (Palmeiras)

Arbitragem