Bahia estende patrocinador ao futebol feminino; laterais renovam | A TARDE

Sendo o mais longevo patrocinador do Esporte Clube Bahia, a empresa Canaã Alimentos anunciou a extensão da parceria com o Esquadrão por mais, pelo menos, uma temporada. O vínculo que teve início em 2014, continuará vigente até 2024, como anunciado na manhã desta quinta-feira, 21, com uma novidade: o patrocínio se estenderá ao futebol feminino.

Desta forma, a empresa de alimentos, assim como é no time masculino, será estampada nas mangas dos uniformes das Mulheres de aço, como são conhecidas pela torcida tricolor.

Rafael Soares, diretor de marketing do clube, frisou a importância do patrocínio, destacando o aumento da visibilidade e o apoio à modalidade.

"Temos o prazer de anunciar que a Canaã também passará a ser patrocinador do time feminino do Bahia, trazendo mais apoio e visibilidade para as Mulheres de Aço", afirmou o diretor.

No ano de 2024, o time feminino disputará dois campeonatos: o Campeonato Baiano e a Série A2 do Brasileiro. Assim, desejando voltar à elite do futebol feminino brasileiro em 2024, duas laterais do clube tiveram os seus vínculos renovados por mais um ano, Ariely e Dan.

Ainda nesta semana, o clube também confirmou a renovação de contrato da lateral Mila. Se juntando ao 'time das renovadas', que já tinha a goleira Lorrana e as zagueiras Aila e Tchula.

Neste pensamento de apoio e incentivo ao futebol feminino, a Cidade Tricolor passará por obras para melhor atender a modalidade. O centro de treinamento vai contar com um novo campo de grama sintética com direito a arquibancada. O planejamento por parte do clube já está pronto, já o projeto segue em fase de análise de propostas para contratação da empresa que vai iniciar a execução da obra.