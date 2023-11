Bahia inicia semana de treinos visando confronto diante do Corinthians | A TARDE

Os jogadores do Bahia se reapresentaram ao CT Evaristo de Macedo na manhã desta segunda-feira, 20, para iniciarem a semana de treinos focando no confronto da sexta-feira, 24, que será contra o Corinthians. As duas equipes buscam distância da zona de rebaixamento, e enquanto o clube paulista está na 11ª colocação, com 44 pontos, o Esquadrão deseja sair da zona de rebaixamento, com 38 pontos.

Nesta segunda, o grupo iniciou o trabalho com ativação na academia. Já no Campo 2, os atletas iniciaram com um aquecimento. Na sequência, com o elenco dividido em dois grupos, Rogério Ceni realizou um trabalho técnico. Na parte tática, o treinador ajustou o posicionamento e exercitou a troca de passes da defesa até o ataque.

No mesmo momento, os goleiros ficaram sob supervisão do treinador Duda Varjão, realizando um treino especial. Por fim, ainda dividido em dois grupos, Ceni comandou um treino coletivo.

Raul Gustavo, em processo de recuperação, deu continuidade aos exercícios com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. Além do zagueiro, o tricolor não contará com o atacante Everaldo, que está suspenso devido a um terceiro cartão amarelo.

Corinthians e Bahia se enfrentam na sexta-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na sequência, visando fugir da zona de rebaixamento, o Esquadrão terá mais três confrontos, são eles: São Paulo (Arena Fonte Nova), América-MG (Arena na Independência) e Atlético MG (Arena Fonte Nova).