Bahia ocupa lugar no top 8 de clubes formadores de atletas da Série A | A TARDE

Com o fim da temporada e do Brasileirão Série A, o Bahia ganha mais um destaque entre os times nacionais. No Ranking, feito pelo Espião Estatístico, dos maiores times formadores de atletas relacionados na elite do futebol brasileiro este ano, o Tricolor figura na oitava colocação, com 53 atletas formados.

Por outro lado, o rival Vitória aparece em meio às últimas colocações, em 21º, tendo apenas 10 jogadores formados na base que foram relacionados pelos clubes da primeira divisão em 2023.

A pontuação é determinada pelo histórico nas categorias de base, começando no sub-17, dos jogadores selecionados para os jogos da temporada por equipes pertencentes à elite nacional no ano de 2023.

Fluminense e Grêmio são os líderes da tabela, formando 66 atletas cada um. Na sequência, o Flamengo contribuiu para a formação de 60 jogadores, seguido por Vasco, com 59, e São Paulo, com 58. Fechando o top 7, antes do Bahia, tem também o Athletico-PR, com 55 e Palmeiras tendo formado 54.

Veja o ranking:

Tabela dos clubes com mais jogadores da base na Série A | Foto: Espião Estatístico