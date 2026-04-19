NO MARACANÃ
Bahia perde para o Flamengo em confronto direto do topo do Brasileirão
Arrascaeta e Lucas Paquetá marcaram os gols do Rubro-Negro no Maracanã
A eficiência falou mais alto na noite deste domingo, 19, no Maracanã. Mesmo com mais posse de bola durante o segundo tempo, o Bahia perdeu por 2 a 0 para o Flamengo em confronto direto na parte de cima da tabela. Arrascaeta e Lucas Paquetá marcaram os dois gols do Rubro-Negro dentro de casa.
Com o resultado, o Bahia estacionou na quinta colocação com 20 pontos, e viu o adversário se distanciar na classificação, abrindo 23 pontos na vice-liderança.
O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, para encarar o Remo, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Tricolor encara o Santos, no sábado, 25, às 18h30, novamente em Salvador.
O Flamengo, por outro lado, recebe o Vitória na quarta-feira, 22, às 21h30, pela Copa do Brasil, enquanto se prepara para encarar o Atlético-MG, no domingo, 26, às 20h30, na Arena MRV, pelo Brasileirão.
O JOGO
O Flamengo começou o jogo querendo mandar na partida, e o Bahia teve que aprender a sair em contra-ataques para não sofrer tanto. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim impôs seu ritmo, e não demorou muito para Arrascaeta balançar a rede no Maracanã, apesar da boa atuação do goleiro Léo Vieira, aos 16 minutos de jogo.
O Bahia tentou ter a posse de bola depois da partida, como está acostumado a atuar em campo, mas teve dificuldades para criar chances de gol. O Flamengo, por outro lado, quase sempre que chegou ao ataque conseguiu ao menos finalizar.
Com as alterações no segundo tempo, o Tricolor passou a mandar na posse de bola, e conseguiu criar boas chances, mas não aproveitou. Na reta final da partida, a qualidade do time mandante voltou a sobressair, com Lucas Paquetá aparecendo livre na área para aproveitar jogada passe de Saúl e mandar para o fundo das redes.
