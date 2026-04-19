Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO MARACANÃ

Bahia perde para o Flamengo em confronto direto do topo do Brasileirão

Arrascaeta e Lucas Paquetá marcaram os gols do Rubro-Negro no Maracanã

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia perdeu por 2 a 0 para o Flamengo
A eficiência falou mais alto na noite deste domingo, 19, no Maracanã. Mesmo com mais posse de bola durante o segundo tempo, o Bahia perdeu por 2 a 0 para o Flamengo em confronto direto na parte de cima da tabela. Arrascaeta e Lucas Paquetá marcaram os dois gols do Rubro-Negro dentro de casa.

Com o resultado, o Bahia estacionou na quinta colocação com 20 pontos, e viu o adversário se distanciar na classificação, abrindo 23 pontos na vice-liderança.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, para encarar o Remo, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Tricolor encara o Santos, no sábado, 25, às 18h30, novamente em Salvador.

O Flamengo, por outro lado, recebe o Vitória na quarta-feira, 22, às 21h30, pela Copa do Brasil, enquanto se prepara para encarar o Atlético-MG, no domingo, 26, às 20h30, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

O JOGO

O Flamengo começou o jogo querendo mandar na partida, e o Bahia teve que aprender a sair em contra-ataques para não sofrer tanto. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim impôs seu ritmo, e não demorou muito para Arrascaeta balançar a rede no Maracanã, apesar da boa atuação do goleiro Léo Vieira, aos 16 minutos de jogo.

O Bahia tentou ter a posse de bola depois da partida, como está acostumado a atuar em campo, mas teve dificuldades para criar chances de gol. O Flamengo, por outro lado, quase sempre que chegou ao ataque conseguiu ao menos finalizar.

Com as alterações no segundo tempo, o Tricolor passou a mandar na posse de bola, e conseguiu criar boas chances, mas não aproveitou. Na reta final da partida, a qualidade do time mandante voltou a sobressair, com Lucas Paquetá aparecendo livre na área para aproveitar jogada passe de Saúl e mandar para o fundo das redes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

