Bahia só perdeu em casa uma vez em 2024; Jequié foi a pedra no sapato | A TARDE

Prestes a receber o Jequié pela partida de volta da semifinal do Campeonato Baiano, no próximo sábado, 16, o Bahia conta com um retrospecto recente positivo na Arena Fonte Nova. Dos sete jogos que realizou em seu domínio, venceu seis. Entretanto, a única derrota foi justamente para a ADJ.

A vitória do Jipão sobre o Esquadrão foi na estreia da equipe tricolor na temporada, dia 17 de janeiro, pelo Baianão. Na ocasião, o Jequié superou a equipe alternativa do Bahia por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Alex . O Tricolor de Aço contava apenas com quatro atletas do elenco principal, que retornaram da pré-temporada na Inglaterra para reforçar o sub-20.

Portanto, desde a estreia do time comandado por Rogério Ceni, contra o Jacobina, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão não perde em casa. De lá pra cá, no Estadual, o Tricolor de Aço sequer tomou gol.

Já na Copa do Nordeste não foi muito diferente. Dos três confrontos contra CRB, Sport e América-RN, a zaga do time baiano só foi vazada uma vez, por Gustavo Coutinho, no clássico contra o Leão da Ilha do Retiro.

Os resultados refletem nos cenários encontrados nas duas competições. No Baianão, o Tricolor se classificou para a segunda fase da competição em primeiro lugar. E no Nordestão é líder isolado do Grupo B, com 12 pontos, seguido de Fortaleza, com 8, e Altos-PI, tendo conquistado 6.

Por fim, depois de ter garantido o triunfo na casa do Jequié, por 1 a 0, o Bahia já começa a segunda partida, dentro de casa, na vantagem. Assim como na primeira fase, a equipe que tiver melhor desempenho nas semifinais terá a chance de disputar o jogo de volta da final em casa.