Bahia vai ser sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Entre os dias 13 a 20 de agosto, a Bahia será palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística, um evento promovido em parceria pela Confederação Brasileira de Ginástica e as Loterias Caixa, com o apoio da Federação Bahiana de Ginástica (FBG).

Na cidade de Lauro de Freitas, na Arena de Esportes da Bahia, ocorrerá o evento esportivo, onde renomados atletas do Brasil marcarão presença. Entre eles estão Flávia Saraiva, Arthur Zanetti, Arthur Nory, Rebeca Andrade, Francisco Barreto, Lorrane Oliveira e Caio Souza.

“É muita felicidade para a FBG recebermos mais uma vez uma das competições mais importantes do calendário nacional da ginástica. Em 2022, tivemos um lindo evento e temos certeza que essa será mais uma competição incrível. Convidamos os baianos que admiram e gostam da ginástica que venham prestigiar a Ginástica Artística Brasileira. Agradecemos a confiança da Confederação Brasileira de Ginástica e garantimos que com todo o nosso axé e alegria será um evento inesquecível”, falou a presidente da FBG, Evelin Lôbo.