Bahia vence o Vitória nos pênaltis e conquista Copa Metropolitana | A TARDE

O Bahia se sagrou bicampeão da Copa Metropolitana, correspondente a fase classificatória da Copa 2 de Julho. Na manhã desta terça-feira, 4, o Esquadrão venceu o Vitória nos pênaltis por 5 a 4 e se garantiu na fase de grupos da competição Sub-15, já tradicional no calendário da categoria.

Em boa parte do jogo, o Bahia foi superior no clássico e vacilou na definição. Kevin Cassiano, capitão do time, falou da emoção da conquista e foca nos passos futuros.

“Estou muito feliz com o título esperado porque vimos trabalhando e colocando em prática o que fazemos nos treinos. Agora, é focar para a fase nacional da Copa 2 de Julho e buscar mais um título”, celebrou.

Um dos favoritos, o time azul, vermelho e branco se junta aos 16 campeões regionais, a clubes do Brasil e do exterior. A fase nacional tem início no dia 2 de Julho, com jogos em praças esportivas de Salvador e Região Metropolitana.

