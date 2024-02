Baianão: Itabuna e Bahia de Feira empatam na abertura da 3ª rodada | A TARDE

Itabuna e Bahia de Feira empataram por 1 a 1, em jogo que marcou a abertura da terceira rodada do Campeonato Baiano 2024. A partida foi disputada na noite da última terça-feira, 23, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Mesmo com a prefeitura interditando a praça esportiva, ela voltou atrás da decisão e liberou a realização da partida.



O Tremendão saiu na frente logo aos aos 45 segundos de jogo. Ronan dá grande assistência para o atacante Vitinho. O camisa 11 invade a área e chuta forte para abrir os trabalhos. O Dragão do Suil chegou ao empate aos 10 minutos do segundo tempo. Oportunista, após cobrança de escanteio Guilherme Ivo foi para as redes.

Sem vencer, o Itabuna soma seu segundo ponto no Baiano, ocupando a 7ª colocação. O Bahia de Feira com o ponto fora de casa alcança a vice-liderança provisoriamente, chegando a quatro pontos. O próximo compromisso do Azulino será na próxima segunda-feira, 29, Às 19h15, novamente no Mário Pessoa, contra o Jacuipense. O Tremendão receberá a visita do Bahia neste sábado, 27, às 16h, na Arena Cajueiro.