Baianão: Jacuipense deixa a lanterna e Juazeirense segue no G-4 | A TARDE

Dois jogos da 5ª rodada do Campeonato Baiano movimentaram a noite desta quinta-feira, 1, no interior do estado. Em Riachão do Jacuípe, na Arena Valfredão, o Jacuipense venceu o Bahia de Feira por 1 a 0, em jogo que terminou com confusão. No Adauto Moraes, em Juazeiro, Juazeirense e Itabuna empataram por 1 a 1.

Com a vitória, o Jacuipense deixou a lanterna e saltou para a 6ª posição com seis pontos, enquanto o Bahia de Feira permaneceu com quatro pontos e pode terminar a rodada na última colocação. Com oito pontos, a Juazeirense segue na 4ª posição e o Itabuna caiu para 7º, com seis.

Pedro Henrique comemora gol de empate com o Itabuna | Foto: Evelyn | SD Juazeirense

A 6ª rodada começa no domingo, 4, com duas partidas. O Bahia de Feira recebe o Jequié na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 16h, enquanto o Jacuipense vai até Ilhéus encarar o Barcelona, às 18h30, no Estádio Mário Pessoa. Na quarta-feira, 7, a Juazeirense visita o Atlético, em Alagoinhas, às 17h, e o Itabuna viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

O jogo que encerra a rodada está marcado para este sábado, 3, entre as duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Atlético recebe o Jacobina no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, às 16h.