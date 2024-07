Baianão Série B: Quatro jogos abriram a 4ª rodada; confira

Elenco do Colo-Colo celebra a liderança do Baianão Série B - Foto: Divulgação / Colo-Colo / @colocolofroficial

Quatro jogos abriram a quarta rodada da Série B do Campeonato Baiano. Agora, a competição tem um novo líder. O Colo-Colo de Ilhéus venceu mais uma e assumiu a ponta da divisão de acesso de forma invicta.

As partidas foram realizadas nesta quarta-feira, 19. O Tigre venceu o Jacobinense fora de casa por 3 a 0, no José Rocha, em Jacobina. Os ilheenses lideram o Baianão com 10 pontos ganhos. O Fluminense de Feira foi derrotado pelo SSA FC por 1 a 0, no Jóia da Princesa. O Touro agora é vice-líder, com nove pontos. O time soteropolitano venceu a primeira e soma cinco pontos na 7ª posição.

No Estádio Municipal Agnaldo Bento, o Porto venceu a primeira no estadual ao bater o Feirense por 2 a 1. O time de Porto Seguro agora é o 6º, com cinco pontos somados, enquanto o time de Feira de Santana tem a mesma pontuação com uma posição acima.

Em briga direta pelo G-4, o Leônico perdeu em Pituaçu para o Grapiúna por 1 a 0. O Moleque Travesso é o 4º colocado, com cinco pontos. Já o Bem-Te-Vi do Sul subiu para a 3ª posição, com oito pontos. A equipe do Sul do estado está invicto.

A quarta rodada da Série B do Campeonato Baiano será fechada nesta quinta-feira, 20, com Galícia e Vitória da Conquista. A bola rola às 19h15, no Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

O Granadeiro é o penúltimo colocado, enquanto o Bode conquistense é o 8º. As equipes somam apenas um ponto e ainda ainda não venceram.