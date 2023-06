Baianão Série B tem média de mais de dois gols por partida

Após quatro rodadas e exatos 20 jogos disputados, o Campeonato Baiano da Série B alcançou a marca de mais de dois gols por partida. Os dez clubes que brigam pela elite do Baianão tem chamado a atenção pelos bons números ao balançar as redes.

São 46 gols feitos na divisão de acesso, o que confirma a média de 2,3 gols por jogo. Mais da metade desse gols, 24 exatamente, foram anotados pelas equipes visitantes, enquanto os mandantes fizeram 22.

Os mandantes são os que mais venceram na segundona estadual, com sete vitórias. Já os visitantes venceram seis confrontos e sete terminaram empatados.

Fluminense de Feira e Galícia tem os melhores ataques, cada um com oito gols. A maior goleada do campeonato foi no jogo entre Fluminense e Leônico, que terminou 6 a 2 para o Touro, na primeira rodada.

Invicto na competição com 10 pontos somados, a melhor defesa é a do líder Grapíúna. O time de Itabuna segue sem tomar gols nos quatro jogos que fez.

No próximo fim de semana, as equipes têm novo compromisso pelo Baianão Série B com os jogos da 5ª rodada. Confira os confrontos:

Sábado, 10/06:

Grapiúna x Fluminense de Feira, às 18h, no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã

Domingo, 11/06:

Jequié x UNIRB, às 15h, no Waldomiro Borges, em Jequié

Vitória da Conquista x Galícia, às 15h, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Colo-Colo x Jacobina, às 16h, no Mário Pessoa, em Ilhéus

Juazeiro x Leônico, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro