Baiano de Ginástica vai agitar o fim de semana na capital baiana | A TARDE

A terceira fase do Circuito Baiano de Ginástica, realizado pela Federação Baiana de Ginástica (FBG), ocorrera nestes sábado, 4, e domingo, 5. A apresentação será no bairro de São Cristóvão, no Salvador Norte Shopping, especificamente na Praça de Alimentação, piso L3.

Entre as modalidades estão ginástica rítmica, artística e aeróbica - categorias iniciante, intermediário e avançado. O evento é gratuito. No sábado será das 9h às 19h. Já no domingo, das 13h às 19h. São esperadas cerca de 800 atletas, a partir de 4 anos de idade.