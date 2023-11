Baianos conquistam 15 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros | A TARDE

A Bahia já garantiu 15 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) iniciados no último sábado, 28, e que seguem até o dia 8 de novembro, em Brasília (DF). Atletismo, ginástica rítmica, judô e karatê foram as modalidades que já tiveram representantes baianos subindo ao pódio.



Medalhista de ouro na série prata, o carateca Felipe Costa, 13 anos, nascido em Eunápolis, garantiu sua medalha logo no sábado, 28, primeiro dia de competição. O atleta é aluno da Escola Municipal Horácio de Matos. Além dele, a equipe masculina da Bahia também foi primeiro lugar na série prata, neste domingo, 29, juntamente com Maria Taciane Santos (Juazeiro), Maria de Paula Troccoli (Salvador). Na série bronze, o karatê também teve uma medalhista de prata, Juliana Vitória de Souza, 14 anos, garantiu o segundo lugar no pódio, ainda no último domingo.

Ainda no primeiro dia da competição, Ysis Mirella Oliveira (Cruz das Almas), Thayla Gomes (Jequié) e João Mendes (Cruz das Almas) conquistaram o terceiro lugar no judô, na série bronze. Os estudantes atletas são, respectivamente, do Centro Educacional Cruzalmense, Escola Municipal José Francisco de Almeida e Colégio Montessori.

Ao todo, o judô baiano conquistou oito medalhas na competição, uma de prata e sete de bronze: os judocas medalhistas foram o madre-deusense Nathan Neri, peso pesado (prata), na série bronze; na série prata, o bronze foi para Rhavi Santiago (Jequié) no peso médio, Maria Luiza Santos (Jequié) no peso médio, Maria Helena Dourado (Salvador) com o peso pesado e Rafael Nascimento (Salvador) no meio pesado.

Ginástica rítmica

As meninas da ginástica rítmica também deram um show e garantiram medalha de prata para a Bahia na série prata dos JEBs: Ana Vitória de Jesus, Ana Isabella Franco, Thaíla Marianna Passos e Luisa Lima, soteropolitanas, foram as nossas representantes.

No atletismo, Desirée Santana, de 12 anos, natural de Jaguarari, conquistou a medalha de bronze nos 80 metros com barreiras, na série bronze. Ela é aluna da Escola Municipal de Produção.

Os estudantes atletas de ginástica rítmica, judô e karatê retornam nesta segunda-feira, 30, para suas respectivas cidades, com passagens aéreas cedidas pelo Governo do Estado, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Secretaria de Educação. Todo o projeto de preparação dos alunos nas etapas de classificação e viagem nacional foi executada numa parceria entre o governo estadual e a Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE).