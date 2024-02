Baianos conquistam primeiro torneio no ITF de Feira de Santana | A TARDE

O primeiro torneio internacional ITF de Beach Tennis teve a Bahia no ponto mais alto do pódio. Os atletas Murilo Valladares e Mario Camilo ganharam no masculino. Já Beatriz Luna e Dandhara Sena venceram no feminino. A competição foi realizada em Feira de Santana.

A dupla soteropolitana Murilo Valladares e Mario Camilo venceram Lucas Cavalieri e Caio Guerra na final, por 5/7 6/3 10/5. Esta é a terceira conquista de Murilo na carreira e a segunda no ano. Mario vence um torneio internacional pela primeira vez. Ele enaltecu o trabalho e a amizade com o parceiro de quadra.

"Já sabia que seria uma maratona de jogos. Na semifinal os adversários abriram frente no primeiro set e tivemos a estratégia de tirar o pé no final para ir com tudo no segundo e no terceiro e isso foi um diferencial. A experiência de saber a hora de dosar a energia contou muito. Primeira vez que joguei com o Mário, sou um incentivador dele, é meu amigo pessoal para ajudá-lo no ranking, ele estava há quatro meses parado por lesão no ombro, foi muito legal", disse Murilo.

No feminino as soteropolitanas Beatriz Luna e Dandhara Sena derrotaram Maria Chagas e Karina Flamenghi por dois sets a um, com parciais de 6/0 2/6 10/7.

Murilo Valadares volta a quadra na luta por mais um título, agora com o Sub 16, Enzo De Michielli, número três do país. Eles encaram Bruno Ferreira e Henri Lua a partir das 11h30. Silas Cerqueira defende Feira de Santana e atua ao lado de Rodrigo Queiroz. A dupla encara Caio Guerra e Iago Regis na estreia.

O torneio principal, o BT 200 começa nesta quinta-feira, 25, com o qualifying e a chave principal a partir de sexta-feira com presenças do número 1 do mundo, o italiano Mattia Spoto jogando com o bicampeão mundial, o espanhol Antomi Ramos, e a italiana sexta do mundo, Nicole Nobile atuando ao lado da compatriota Veronica Casadei. O bicampeão mundial Thales Santos joga com o brasileiro Gustavo Russo e devem formar a segunda principal dupla do masculino. A com,petição terá premiação de US$ 15 mil

Além do torneio profissional haverá em paralelo o torneio amador nas categorias A, B, C e D, além dos veteranos e juvenis.