Barça reage no fim, mas perde para Frankfurt e é eliminado

O Barcelona foi eliminado da Liga Europa nesta quinta-feira, 14, ao perder em casa para o Eintracht Frankfurt por 3 a 2, depois de um empate em 1 a 1 no jogo de ida na Alemanha pelas quartas de final.

ESPN Brasil

O time alemão, que domingou a partida praticamente do início ao fim, vencia por 3 a 0 aos 22 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, o Barcelona reagiu e conseguiu marcar dois gols, mas já era tarde para uma virada.

O Eintracht Frankfurt abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com gol de pênalti de Filip Kostić.

Aos 36, o colombiano Borré fez o segundo em um lindo chute de fora da área. Na comemoração, ele homenageou o ex-jogador Freddy Rincón, que morreu no final da noite de ontem ao não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito na Colômbia.

No segundo tempo, os alemães fizeram o terceiro, de novo com Kostić.



Aos 40, o Barcelona deu o primeiro sinal de uma reação e teve um gol marcado por Sergio Busquets anulado pelo VAR. Seis minutos depois, o volante fez o primeiro do time catalão.

O gol até deu esperanças aos espanhóis, mas o Barcelona só conseguiu fazer o segundo aos 55 minutos, com Memphis Depay de pênalti, quando já não havia tempo para mais nada.



“Pode-se dizer que é um fracasso, porque queríamos ganhar a Liga Europa. Era muito importante vencer esse torneio. Agora temos que levantar a cabeça”, lamentou o zagueiro do Barça Ronald Araújo.

“Quero pensar que faz parte de um processo. É preciso continuar acreditando nisso. Haverá tropeços como este porque é difícil mudar de estilo de jogo”, analisou o técnico do time catalão, Xavi Hernández.

O Eintracht Frankfurt enfrentará nas semifinais da Liga Europa o West Ham da Inglaterra, que hoje derrotou o Lyon por 3 a 0 na França. No jogo de ida, em Londres, os times empataram em 1 a 1.

Os gols da vitória de hoje dos ingleses foram marcados por Craig Dawson, Declan Rice e Jarrod Bowen.

Em outro jogo da noite, o Rangers da Escócia eliminou o Braga de Portugal graças ao gol de Kemar Roofe na prorrogação.

No tempo normal, os escoceses venceram por 2 a 1 e igualaram o confronto, já que os portugueses haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Nas semifinais, o Rangers enfrentará o RB Leipzig, que mais cedo venceu a Atalanta por 2 a 0 em Bérgamo.

Depois de um empate em 1 a 1 no jogo de ida, o time alemão chegou à vitória hoje com dois gols do atacante francês Christopher Nkunku.