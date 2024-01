Barcelona de Ilhéus faz uma repaginação para a elite do Baianão | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus vai chegar com a a equipe repaginada para competir com os gigantes e os mais cascudos na Série A do Campeonato Baiano de 2024. Campeão da segunda em 2021, o clube vai estar na elite do torneio pelo terceiro ano consecutivo.

Com a perspectiva de ganhar mais experiência e bagagem, o caçula da competição terá a equipe comandada por Betinho, que já realizou ao menos cinco sessões de treinamento apenas nesta semana.

Chegadas e saídas

Depois de ficar na sétima colocação na primeira fase do Baianão de 2023, com 10 pontos, três acima do último rebaixado Jacobinense, o Barça modificou a comissão técnica. Após dispensar Gelson Conte, a cúpula contratou Betinho. Além do experiente comandante, ao menos 22 jogadores foram contratados, segundo apurado pelo Portal MASSA!.

Um dos principais destaques do Barcelona da cidade de Ilhéus, no interior da Bahia, é o meio-campista Alan Mineiro. Aos 36 anos de idade, o rodado jogador estreará no time nesta temporada. Ele acumula passagens por clubes como América Mineiro, Fortaleza e Red Bull Bragantino.

Outro nome que chama atenção é o do atacante Cesinha, que soma experiência em clubes como Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira. Por outro lado, destaque da última temporada, o meio-campista André Rosa, que marcou dois gols em nove jogos na edição passada, deixou o Barça e atualmente está no Sporting Fonte Nova, do Belém (PA).

Fez o Leão sucumbir

Um dos momentos peculiares do clube no Baianão 2023 foi o empate sem gols com o Vitória, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), pela última rodada da fase inicial. O resultado fez o Leão da Barra ficar fora, pelo quinto ano consecutivo, das semifinais da competição.