Barcelona e Atlético de Madrid garantem vantagem na Champions | A TARDE

O Barcelona venceu fora de casa o Paris Saint-Germain por 3 a 2 nesta quarta-feira, 10, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Em um jogo movimentado, o time catalão abriu o placar com um gol do brasileiro Raphinha, aos 37, e os parisienses viraram no segundo tempo com dois gols em dois minutos: um de Ousmane Dembélé, aos 48, e outro do português Vitinha, aos 50.

Mas os anfitriões deram o troco novamente com Raphinha, aos 62, e com o aniversariante do dia Christensen, que marcou o gol da vitória do Barça na reta final, aos 77, poucos minutos depois de entrar em campo. A partida de volta será no dia 16 de abril, em Barcelona.

Atlético de Madrid 2x1 Borussia Dortmund

O Atlético de Madrid, por sua vez, deu um pequeno passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões ao vencer em casa o Borussia Dortmund por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Griezmann, do Atlético de Madrid | Foto: | AFP

Em um primeiro tempo com amplo domínio do time espanhol, o argentino Rodrigo de Paul abriu o placar para o Atlético logo aos 5 minutos e Samuel Lino fez 2 a 0 aos 32.

Sebastien Haller diminuiu na reta final, aos 82, e manteve vivas as esperanças do time alemão para a partida de volta, que será disputada no dia 16 de abril, em Dortmund.