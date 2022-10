Barcelona é eliminado e Napoli 100%: confira os jogos da Champions

A Inter de Milão venceu o Viktoria Plzen por 4 a 0 em casa, nesta quarta-feira, 26, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, e se classificou para as oitavas de final da competição. Com o resultado, a Inter chega a 10 pontos, seis à frente do Barcelona, enquanto o Viktoria Plzen continua na lanterna do Grupo C, liderado pelo Bayern de Munique.

Já eliminado antes mesmo de entrar em campo com a vitória da Inter, o Barça terminou sua quarta-feira de pesadelo de forma melancólica, sendo derrotado pelo Bayern por 3 a 0. O time bávaro, que com a vitória garantiu a liderança da chave com 15 pontos, fez um jogo relativamente tranquilo, construindo o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Mané aos nove minutos e de Eric-Maxim Choupo-Moting aos 30. Depois do intervalo, Benjamin Pavard fechou o placar nos acréscimos.

Os catalães agora têm que se contentar com a terceira colocação, que os leva para a Liga Europa. É o segundo ano consecutivo em que o Barcelona cai na fase de grupos da Champions.

O Napoli manteve sua campanha 100% com uma vitória por 2 a 0 sobre o Glasgow Rangers, deixando o time italiano na liderança do Grupo A antes de sua visita ao Liverpool na última rodada. O clube inglês venceu o Ajax por 3 a 0, em Amsterdã, e se garantiu nas oitavas de final da competição, eliminando os holandeses nesta 5ª da fase de grupos.

Faltando a sexta e última rodada, o Napoli lidera o grupo A com 15 pontos, três a mais que o Liverpool, segundo colocado e adversário dos italianos no dia 1º de novembro. Nesse jogo decisivo valendo o primeiro lugar, os napolitanos levam vantagem depois de uma vitória por 4 a 1 no jogo de ida.

O Porto também garantiu a classificação nesta quarta depois de o Atlético de Madrid empatar em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen, no Estádio Metropolitano, na Espanha, pela penúltima rodada da fase de grupos. O Leverkusen abriu vantagem duas vezes, por meio de Moussa Diabi (9) e Callum Hudson-Odoi (29), e o Atlético respondeu com gols de Yannick Carrasco (22) e Rodrigo De Paul (50) obtendo um empate que eliminou o time da capital espanhola e classificou o Porto, que goleou o Brugge por 4 a 0 fora de casa no outro jogo do grupo B.

O Grupo D segue embolado até a última rodada. Nesta quarta, o Tottenham empatou em casa com o Sporting, em 1 a 1, enquanto o Eintracht Frankfurt venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, na Alemanha. Tottenham segue liderando o grupo com 8 pontos, o Sporting é segundo (7), o Frankfurt terceiro (7) e o lanterna agora é o Marselha, com 6 pontos.

Na última rodada da fase de grupos, a ser disputada na próxima terça-feira, 1º, Sporting x Frankfurt se enfrentam no Estádio José Alvalade, em Portugal e o Olympique de Marselha recebe o Tottenham, no Stade Vélodrome, na França.