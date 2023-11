Barcelona mantém 100% e PSG vence Milan; confira rodada | A TARDE

A fase de grupos da Uefa Champions League (UCL) da temporada 23/24 está a todo vapor. Nesta quarta-feira, 25, ocorreram os últimos oito jogos da terceira rodada, os confrontos de ida. Para abrir as partidas do dia, o Barcelona recebeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e garantiu mais uma vitória na competição, chegando a sua terceira, em três duelos.

No segundo horário do dia, o PSG, que foi goleado na última rodada, venceu o Milan com show de Mbappe e deixou o hepta campeão da competição em mal lençóis para as próximas rodadas. E por falar em campeão, o detentor do título da última temporada, o Manchester City, também entrou em campo e garantiu mais uma vitória na UCL, indo em busca do bicampeonato.

Outro jogaço da rodada foi entre Newcastle e Borussia Dortmund, que finalizou de forma positiva para o clube alemão, que jogou fora de casa. Já o Atlético de Madrid, que enfrentou o Celtic, na Escócia, precisou se contentar com o empate, o segundo da fase de grupos.

Grupo E

Sendo um do dois jogos a abrir o segundo dia da rodada, o Feyenoord, da Holanda, enfrentou a Lazio dentro de casa e, para a alegria do seu torcedor, conseguiu saiu com a vitória. Quem abriu o placar foi o Santiago Gimenez, ainda na primeira etapa da partida, que nos acréscimos, contou com Ramiz Zerouk balançando as redes, ampliando a vantagem do clube holandês.

No segundo tempo, mostrando o porquê merecia ser eleito o melhor jogador da partida, Gimenez marcou o seu segundo, deixando os donos da casa em uma situação mega confortável na partida. No finzinho do confronto, aos 38 minutos, a Lazio conseguiu diminuir a vantagem com Pedro, de pênalti.

O resultado colocou o Feyenoord na primeira colocação do grupo, somando seis pontos em duas vitórias e uma derrota. Já o clube italiano, desce para a terceira colocação, acumulando quatro pontos, uma vitória, um empate e uma derrota.

No segundo horário, o Atlético de Madrid enfrentou Celtics, em uma partida que aconteceu na Escócia, especificamente no Estádio Celtic Park. Jogando diante do seu torcedor, o clube alviverde abriu o placar com Kyogo Furuhashi aos quatro minutos de jogo, uma bela vantagem contra o clube espanhol. Entretanto, ainda na primeira etapa, o melhor jogador do "Atleti", Antoine Griezman, balançou as redes e deixou tudo igual, por pouco tempo.

Três minutos após levar o empate, o Celtic chegou novamente ao ataque e retomou a vantagem, desta vez com Luis Palma, encerrando o placar do primeiro tempo.

No segundo tempo, o artilheiro Álvaro Morata decidiu mais uma vez e, com assistência de Marcos Lorente, mandou a bola para o fundo do gol, deixando tudo igual novamente.

O resultado de 2x2 deixa o Atlético na segunda colocação com cinco pontos. Já o celtic, por não ter conseguido nenhum vitória até então, segue na lanterna, com somente um ponto somado.

Grupo F

O grupo da morte na competição, que possui quatro equipes de expressão na Europa, também entrou em campo nesta quarta-feira.

O PSG de Mbappe recebeu o Milan, no Parque dos Príncipes, e garantiu a sua segunda vitória na competição. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo com o astro francês, Kylian Mbappe, que recebeu um belo passe na entrada da área, se livrou da marcação e finalizou ao gool, colocando o clube de Paris na frente.

No segundo tempo, Kolo Muani ampliou a vantagem após recebeu o rebote após a finalização do seu compatriota, Dembele, que chegou ao clube nesta temporada. Para encerrar a festa francesa com chave de ouro, Lee recebeu dentro da área e empurrou para o fundo da rede, encerrando a vitória pelo placar de 3x0.

Desta forma, é possível ver dois cenários dentro do grupo. O PSG volta a liderança com seis pontos somados e duas vitórias conquistadas. Já o Milan, segue sem marcar gols e vencer nesta edição da competição, se complicando cada vez mais ao sonhar com as oitavas.

No segundo jogo do grupo, o Borussia Dortmund viajou à Inglaterra para enfrentar o Newcastle, que vinha de uma vitória na rodada passada.

Apesar da pressão de jogar fora de casa, o clube alemão conseguiu soma os três pontos após a vitória pelo placar mínimo, 1x1, decidido por Felix Nmecha ao fim do primeiro tempo.

O resultado mantém o Dortmund na terceira colocação, mas agora, empatando em pontos com o Newcastle, segundo colocado, ambos com 4 pontos, uma vitória, uma derrota e um empate.

Grupo G

O Manchester City está em busca do seu segundo título na competição, desta forma, segue tentando vencer todos os times que passagem na sua frente. O azarado da vez foi o Young Boys, que até dificultou, mas Haaland brilhou e deu os três pontos aos blues.

O City abriu o placar já no segundo tempo, especificamente aos três minutos, com o lateral Acanji marcando após recebeu o rebote dentro da pequena área. O Young Boys, que jogou dentro de casa, não está afim de facilitar para o atual campeão e, com um golaço de Elia, deixou tudo igual aos sete minutos da segunda etapa.

Foi então que ele apareceu, um dos melhores jogadores do Mundo e candidato ao título de estrela da nova geração, Haaland, que colocou o clube inglês em vantagem novamente através de um pênalti bem cobrado. O atacante norueguês marcou novamente no fim da partida, dessa vez ao recebeu um belo passe de Rodri, o camisa 9 chutou com a perna direita, fechando a vitória em 3x1.

City comemora gol de Haaland | Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

O segundo colocado do grupo, o Leipzi, enfrentou o Estrela Vermelha dentro de casa e garantiu a sua segunda vitória na edição da competição, desta vez por 3x1. Os gols foram marcados por David Raum, Xavi Simons e Dani Olmo, Marko Stamenic descontou para a equipe visitante.



O resultado mantém as mesmas colocações da última rodada: City em 1° com nove pontos e Leipzig em 2° com seis, já Young Boys e Estrela vermelha somam apenas um ponto e seguem na terceira e quarta colocação, respectivamente.

Grupo H



Buscando manter a invencibilidade e os 100% de aproveitamento, o Barcelona enfrentou o Shakhtar Donetsk e, com show de joia, conseguiu sair com os três pontos ao ganhar de 2x1 e se aproximar da classificação para as oitavas de final.

Os gols do clube catalão foram marcados ainda no primeiro tempo. Quem abriu o placar foi o atacante Ferran Torres, carinhosamente chamado de "tubarão", que após chute na trave de Fermin Lopes, conseguiu o rebote e finalizou com força ao gol. E por falar em Fermin, o meia de 20 anos brilhou na partida e mereceu marcar o segundo gol da partida, o seu primeiro na competição.

Na volta para o segundo tempo, o Barça não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabou sofrendo um gol da equipe ucraniana, marcado por Georgiy Sudakov aos 17 minutos. Após diminuir a vantagem, o Shakhtar cresceu na partida e até tentou o empate, mas o clube da casa conseguiu administrar a vitória e encerrou o placar em 2x1.

O resultado mantém o Barcelona na liderança do grupo H com 9 pontos. Enquanto isso, o clube ucraniano segue na terceira colocação, com somente três pontos somados.

Barcelona vence dentro de casa | Foto: Pau BARRENA / AFP

No segundo horário, o Porto viajou para a Bélgica para enfrentar o Antuérpia, e mesmo jogando fora de casa, conseguiu o resultado positivo.



Com hat-trick de Evanilson e gol de Stephen Eustáquio, o clube português venceu os donos da casa, que até descontaram no placar com Alhassan Yusuf, que encerrou em 4x1.

O porto segue na segunda colocação com duas vitórias e seis pontos conquistados. Já o clube belga ainda não somou sequer um ponto na competição e segue na lanterna.