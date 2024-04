Barcelona recebe PSG e decide vaga na semifinal da Champions | A TARDE

O Barcelona recebe o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 16, com a esperança de deixar para trás os fantasmas do passado rumo às semifinais da Liga dos Campeões. Os catalães venceram por 3 a 2 no Parque dos Príncipes na semana passada, pelo jogo de ida das quartas de final da competição, e buscam a primeira classificação às semis desde 2019.

"É hora de estar orgulhoso. É um jogo para dizer que o Barça está vivo", disse o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, após a partida em Paris.

Embora a vantagem seja mínima, a história favorece os catalães, uma vez que o PSG nunca conseguiu a classificação após sofrer uma derrota no jogo de ida de um campeonato europeu.

Com um elenco jovem, o 'Barça' espera a repetição da boa atuação do atacante Lamine Yamal, de 16 anos, e do zagueiro Pau Cubarsí, de 17, que já se mostra como uma peça se essencial na defesa do time espanhol.

A titularidade do defensor é praticamente certa, uma vez que o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen está suspenso e o capitão Sergi Roberto também ficará de fora do jogo pelo mesmo motivo.

A tranquilidade de Cubarsí na defesa e o vigor de Yamal no ataque serão fundamentais na terça-feira contra um PSG que não terá outra solução senão buscar a vitória.

"O jogo com o Barcelona é uma final e temos de vencê-la", disse o treinador do time francês, Luis Enrique, após a derrota em Paris, convencido de que "podemos alcançá-la".

Esta é a oportunidade de ouro para Kylian Mbappé brilhar, após ser travado pelos catalães no jogo de ida.

Com o anúncio de que não continuará no PSG no final da temporada, todos os olhos estão voltados para o atacante francês, que é a esperança de vitória na terça.