Barranquilla não será mais sede do Pan de 2027; SP pode ser opção | A TARDE

O PanAm Sports, entidade que realiza os Jogos Pan-Americanos, divulgou a retirada da edição de 2027 de Barranquilla, na Colômbia, onde, desde 2021, estava escolhida. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 3, e o motivo é a falta de cumprimento do contrato por parte dos colombianos.

Ainda durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, foi cogitada a hipótese da retirada da sede da edição seguinte. Porém, por pedidos e garantia de esforços do governo colombiano, o PanAm Sports decidiu prorrogar o prazo até o mês de janeiro de 2024 para apresentação de orçamento e obras necessárias para a realização do evento.

Entretanto, quando chegou a data prevista, a entidade não recebeu resposta dos responsáveis e optou pela retirada da candidatura, como afirmou em nota.

"No entanto, dada a falta de resposta após o término do novo prazo, o Comitê Executivo do Panam Sports, em 3 de janeiro de 2024, tomou a firme determinação de retirar o direito de ser a cidade-sede do evento continental em 2027", disse o PanAm Sports.

Na sequência, a responsável pelos Jogos Pan-Americanos declarou que a decisão foi tomada pensando no futuro dos atletas do continente e da competição, que ainda segue sem sede.

"A Panam Sports lamenta profundamente esta situação, mas a decisão foi tomada pensando no futuro do maior evento multiesportivo das Américas e nos atletas do continente", finalizou em nota.

Assim, os rumores sobre a próxima sede do Pan seguirão a todo vapor, entre eles, com uma cidade brasileira. Ainda no ano passado, São Paulo lançou candidatura para sediar os Jogos de 2031 e agora, por falta de sede em 2027, pode antecipar a sua presença como anfitrião do torneio.