Base do Leão: Gabriel Paulista é anunciado pelo Atlético de Madrid | A TARDE

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira, 31, a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia, pelo resto da atual temporada.

O defensor "é o novo jogador do Atlético de Madrid após assinar até o final da temporada", afirmou o clube espanhol em um comunicado.

Gabriel Paulista chega ao time 'colchonero' para reforçar a zaga após as lesões de José María Giménez e César Azpilicueta, e o empréstimo de Cagliar Soyuncu ao Fenerbahce.

O novo jogador do time de Madri deixa o Valencia após seis temporadas e meia e um título da Copa do Rei em 2017.

O zagueiro brasileiro de 33 anos é a terceira contratação do Atlético de Madrid nesta janela de transferências, após as chegadas do meia belga Arthur Vermeeren e do goleiro romeno Horatiu Moldovan.

Segundo a imprensa local, o time madrileno também estava interessado no empréstimo do atacante da Juventus Moise Kean até ao final da temporada, mas sua contratação foi descartada na terça-feira, após sua reprovação no exame médico.