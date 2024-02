Bayern de Munique comunica a saída de Tomas Tuchel no fim da temporada | A TARDE

Thomas Tuchel não será mais o treinador do Bayern de Munique. O clube e o profissional chegaram a um acordo que prevê a rescisão de contrato ao final da temporada europeia, em junho. O vínculo válido até 2025 foi encerrado devido ao momento ruim que o tradicional clube alemão atravessa.

Tuchel estava pressionado para abandonar o cargo, especialmente após as três seguidas: o confronto direto para para o Bayer Leverkusen, líder do Campeonato Alemão, onde está oito pontos atrás, para o Bochum, também pelo nacional, e para a Lazio, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os Bávaros acumularam três derrotas consecutivas pela última vez no ano de 2015.

Em coletiva, o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, demonstrou insatisfação com o péssimo momento em que o clube atravessa.

"Nosso objetivo é uma nova direção futebolística com um novo técnico para a temporada 2024/25. Até lá, cada indivíduo do clube é expressamente convocado a conseguir o máximo possível na Champions League e na Bundesliga. Também responsabilizo explicitamente o time a esse respeito", explicou Dreesen.

Tomas Tuchel desembarcou em Munique em março de 2023, para substituir o também alemão Julian Nagelsmann. Foram 44 partidas no comando técnico do Bayern, com 31 vitórias, seis empates e 14 derrotas. Ele foi campeão alemão na temporada passada. O mais cotado para substituí-lo é o espanhol Xabi Alonso, que atualmente comanda o Bayer Leverkusen, favorito ao título.



O Bayern volta as atenções para a Bundesliga contra o RB Leipzig, pela 23ª. Já o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Lazio, será no dia 5 de março, na Allianz Arena.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.



🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024