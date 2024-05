Bayern e Real Madrid fazem duelo peso pesado pelas semis da Champions | A TARDE

The Chaaaampioons! A Liga dos Campeões chegou em seus momentos decisivos e agora a briga é para chegar na grande final. Nesta terça-feira, 30, Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam pelo jogo de ida das semis, às 16h, na Allianz Arena, na Alemanha.

Com quatorze títulos de um lado e seis do outros, o duelo é um dos mais pesados e tradicionais da competição. Vale lembrar que não há vantagem de gol fora de casa para a partida de volta, então um empate daria a chance do Madrid decidir a vaga na Espanha jogando por uma vitória simples. O Bayern, por outro lado, quer aproveitar do fator casa e construir uma vantagem.

Apesar da boa campanha na Champions, o Bayern vive uma temporada muito conturbada sob comando de Thomas Tuchel. A hegemonia de 11 temporadas na Bundesliga foi enfim encerrada, além de uma eliminação decepcionante para um time da 3ª divisão na Copa da Alemanha. O Real, por outro lado, está muito perto de confirmar o título de LaLiga.



"Vamos encarar um oponente que tem suas armas, qualidade, força, talento individual. Temos que defender bem e evitar contra-ataques. Temos que fazer um jogo completo. Eles não tiveram a melhor temporada na Bundesliga, mas jogaram de forma impressionante contra o Arsenal. A história deles é mais ou menos igual a nossa na Champions, e isso conta muito", comentou o técnico Carlo Ancelotti, do Real.

Bayern e Real Madrid são os dois times que mais vezes se enfrentaram na história da Liga dos Campeões, com 26 jogos até hoje. São 12 vitórias dos espanhóis, três empates e 11 triunfos dos bávaros. O último confronto ocorreu na semifinal da temporada 2017/18, quando o Real levou a melhor e posteriormente foi campeão.

"A semifinal já faz sentir como final. Minha abordagem é tratar como a final. Não será como se tivéssemos mais um jogo ainda. Quero jogar esta partida isoladamente. Vamos entregar tudo, e aí veremos. Estamos prontos e cheios de confiança", disse o treinador Thomas Tuchel.

A partida de volta será na quarta-feira da semana que vem, dia 8 de maio, no Santiago Bernabéu, em Madri. Caso ocorra um empate no placar agregado, a classificação é decidida na prorrogação, e, persistindo o empate, uma disputa de pênaltis define quem avança.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Real Madrid

Data e horário: terça-feira, 30/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Auxiliares: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Transmissão: SBT (TV Aberta), TNT Sports (TV Fechada) e Max (Streaming)



BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Thomas Tuchel)

Neuer; Kimmich, Kim, Dier e Alphonso Davies; Goretzka e Pavlovic; Muller, Musiala e Gnabry; Harry Kane

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni e Mendy; Valverde, Camavinga e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior