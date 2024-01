Bernardinho retorna ao comando da seleção masculina de vôlei | A TARDE

Bernardo Rezende, o Bernadinho, está de volta ao comando da seleção brasileira de vôlei masculino. Aos 64 anos, o treinador será o substituto de Renan Dal Zotto, que pediu demissão após a classificação brasileira aos Jogos de Paris 2024, em outubro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Jornal Nacional nesta quarta-feira.

Bernardinho estava na comissão técnica como Coordenador das seleções masculinas, das equipes de base até a adulta. Ele seguirá na função que ocupa desde setembro deste ano. Além disso, ele seguirá no comando do Sesc-Flamengo. O primeiro desafio de Bernardinho a frente da seleção será a Liga das Nações, que será disputada em maio de 2024. Em abril, ele irá promover os primeiros treinamentos em Saquarema-RJ.

“Bernardinho tem qualidades indiscutíveis tecnicamente. Tem experiência, fazia parte do processo como coordenador, acompanhou o trabalho do Renan, então nada mais justo do que pensarmos no melhor para o vôlei brasileiro. E neste momento a solução ideal é o Bernardinho”, disse Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei à TV Globo.

Bernardo Rezende retorna ao cargo em que fez sucesso há oito anos. Ele se sagrou bicampeão olímpico com a seleção, em Atenas 2004 e Rio 2016. A reestreia do comandante será no Maracanãzinho, palco da sua última conquista pela seleção, para a disputa da Liga das Nações, que ocorrerá entre 21 e 26 de maio. O Brasil também vai ter jogos no Japão e nas Filipinas.

"Era algo que não estava nos meus planos, mas, com a decisão pessoal do Renan de se afastar momentaneamente do vôlei e da seleção, reassumo esse cargo no intuito de dar continuidade ao belo trabalho feito e contribuir de alguma forma, com minha experiência, para que possamos buscar a tão almejada medalha em Paris", afirmou Bernardinho.

"Neste momento, meu foco está totalmente na Superliga Feminina, com o Sesc Flamengo, mas já fazemos um acompanhamento à distância e um planejamento para que, a partir de abril, presencialmente, possamos iniciar o trabalho em Saquarema. Podem ter certeza de que podemos prometer muito trabalho e dedicação na busca por essa medalha", completou.