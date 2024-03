Bia Haddad cai na estreia do WTA San Diego e amarga 4ª derrota seguida | A TARDE

Paulista perdeu de virada para a britânica Katie Boulter (49ª no ranking) por 2 sets a 1. Na África do Sul, Laura Pigossi (123ª) avançou à semi no WTA 50 Petrória

Atual número 13 do mundo, a brasileira Beatriz Haddad amargou a terceira derrota seguida em estreias ao ser superada nesta quinta-feira (29), por 2 sets a 1, pela britânica Katie Boulter (49ª no ranking da WTA) no WTA 500 de San Diego (Estados Unidos). Após vencer o primeiro set por 6/3, Bia levou a virada: perdeu a segunda parcial por 6/3 e também o tie-break por 6/4.

O último triunfo da brasileira foi contra a tunisiana Ons Jabeur, número seis no ranking, nas quartas de final no WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), no início deste mês. Depois, Bia foi eliminada na semi do torneio de Abu Dhabi pela russa Daria Kasatkina (12ª). Na sequência, a paulistana parou nas estreias do WTA 1000 de Doha (Catar) para a chinesa Xinyu Wang (25ª) e perdeu de virada na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos) para a italiana Jasmine Paolini (14ª).

Pigossi avança à semi do W50 Petrória

Também nesta manhã, a paulista Laura Pigossi (123ª) avançou à semifinal do segundo WTA 50 Pretória (África do Sul), ao bater a norte-americana Jaeda Daniel, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/4). Atual 123ª colocada no ranking mundial da WTA, Pigossi volta à quadra na sexta (1º de março) contra a francesa Manon Lonard (291ª), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

TIME BRASIL BRB COM TUDO NA @BJKCup



— CBT (@cbtenis) February 7, 2024

Billie Jean King Cup

Bia Haddad e Laura Pigossi fazem parte do quinteto brasileiro que buscará uma inédita classificação para as finais do tradicional Billie Jean King Cup. Junto com Carolina Meligeni, Luísa Stefani, e Ingrid Martins, Bia e Laura disputarão o torneio qualificatório, que reunirá oito países, nos dias 12 e 13 de abril, em São Paulo. O time brasileiro estrearão contra a equipe da Alemanha. Quem vencer o qualificatório avança às finais, que ocorrerão em novembro.