Bia Haddad cai na primeira rodada do WTA 500 de Adelaide | A TARDE

A tenista brasileira Bia Haddad, número 11 do mundo, caiu na primeira rodada do WTA 500 de Adelaide, ao ser derrotada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova (59ª) nesta segunda-feira, 8.

Com três quebras de serviço e 29 'winners', Pavlyuchenkova fechou o jogo em 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Este foi o primeiro jogo de Bia em 2024. Agora, ela deve voltar sua preparação o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na semana que vem.

Mas antes, a brasileira, semifinalista de Roland Garros em 2023, ainda entra em quadra na chave de duplas do torneio de Adelaide, na manhã desta terça-feira (data local, noite desta segunda-feira em Brasília).

Ao lado da americana Taylor Townsend, Bia vai enfrentar na primeira rodada a dupla formada por Alexandra Panova (RUS) e Alycia Parks (EUA).

Quem também se despediu do WTA 500 de Adelaide na estreia foi a espanhola Paula Badosa, ex-número 1 do mundo e atualmente 74ª do ranking, que não fazia um jogo de simples desde julho do ano passado, devido a uma lesão nas costas.

Badosa foi eliminada pela americana Bernarda Pera (69ª), que fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 59 minutos.

Outra que caiu na primeira rodada foi tcheca Barbora Krejcikova (10ª), campeã de Roland Garros em 2021, derrotada pela russa Anna Kalinskaya (75ª) por 2 sets a 1 (7-5, 3-6 e 7-5) em quase três horas de partida.