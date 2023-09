Bia Haddad e Viktoria Azarenka avançam no US Open

Bia Haddad e Victoria Azarenka asseguraram um lugar nas oitavas de final do US Open sem sequer disputar uma partida. Neste sábado, 2, tanto a brasileira quanto a bielorrussa viram suas adversárias da segunda rodada desistirem, o que significa que elas voltam à quadra já neste domingo, 3, em busca de uma vaga nas quartas de final.

Bia e Azarenka terão como oponentes a dupla composta pela holandesa Demi Schuurs e a norte-americana Desirae Krawczyk. Essa dupla era a quarta cabeça de chave do torneio. Em decorrência disso, a brasileira e a bielorrussa enfrentarão a parceria da japonesa Miyu Kato e da indonésia Aldila Sutjiadi.

No primeiro jogo do US Open, a brasileira e Bielorrussa não deram chances às húngaras Timea Babos e Anna Bondar. Com uma vitória por 6/3 e um segundo set em que aplicaram um "pneu" (6/0), elas encerraram o confronto em menos de uma hora e meia.